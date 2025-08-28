Logo R7.com
Onde está Hércules? Cão some na Serra e tutora pede ajuda

Hércules está desaparecido. (Foto: arquivo pessoal)O cachorro fugiu pela Avenida Central, em Laranjeiras, e foi visto pela última vez...

Hércules está desaparecido. (Foto: arquivo pessoal) Uma família de Laranjeiras, na Serra, está em busca do seu cão Hércules, que desapareceu a aproximadamente 2 meses e tem deixado uma criança da casa inconsolável com sua ausência.

