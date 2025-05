Onde está Judith? Cadela foi vista pela última vez na Praia do Canto Judith, cadela desaparecida em Vitória. (Foto: arquivo pessoal)A cadela foi vista pela última vez no sábado, nas proximidades do Gol...

Folha Vitória|Do R7 14/05/2025 - 14h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share