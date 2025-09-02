Onde está o tutor? Cachorro com coleira é encontrado em Vila Velha
Cão é encontrado perdido em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal)O cão foi encontrado em frente à Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica...
Cão é encontrado perdido em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal) Um cachorro foi resgatado nesta terça-feira (2) em frente à Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O animal estava muito assustado, mas demonstrava sinais de que era bem cuidado. Ele usa uma coleira, porém sem identificação com nome ou contato.
Cão é encontrado perdido em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal) Um cachorro foi resgatado nesta terça-feira (2) em frente à Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O animal estava muito assustado, mas demonstrava sinais de que era bem cuidado. Ele usa uma coleira, porém sem identificação com nome ou contato.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre o resgate deste cão!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre o resgate deste cão!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: