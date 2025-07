Onde o tempero encontra o batuque: Vitória recebe o Festival Gastronomia dá Samba Foto: DivulgaçãoDe 18 a 20 de julho, o Centro de Vitória será palco de uma grande celebração da culinária capixaba e do melhor do samba... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Centro de Vitória se prepara para viver três dias de festa que prometem mexer com todos os sentidos. De 18 a 20 de julho de 2025, a orla da Beira-Mar, no estacionamento ao lado da Praça Getúlio Vargas, será tomada pelo sabor da cozinha capixaba e pelo ritmo contagiante do samba com a realização do Festival Gastronomia dá Samba. A entrada é gratuita, aberta a todos que quiserem brindar à cultura popular com sabor e batuque, em um cenário que une história, mar e tradição.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

ES pode ganhar parque para preservar saíra-apunhalada; entenda

Serra abre curso gratuito de vulcanização e transporte de correia

Parque Aberto terá concerto e show de Elaine Augusta em Vila Velha