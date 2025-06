ONG capixaba oferece cursos gratuitos para jovens na área de tecnologia Aulas começam em julho, em Vitória. Foto: FreepikJovens com idade entre 15 e 29 anos, pretos ou pardos, com renda familiar de 1,5 salário... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h36 ) twitter

Aulas começam em julho, em Vitória. Foto: Freepik A ONG capixaba Instituto Oportunidade Brasil (IOB) está com inscrições abertas para 60 vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia. Podem participar jovens com idade entre 15 e 29 anos, pretos ou pardos, com renda familiar de 1,5 salário mínimo.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa oportunidade incrível!

