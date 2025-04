Ônibus do RJ abandona trabalhadores em Linhares após falsa promessa de emprego Ônibus teria saído de Cabo Frio com 12 pessoas (Foto: Reprodução/Instagram @lucas.scaramussa)Polícia Civil está investigando o caso... Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ônibus teria saído de Cabo Frio com 12 pessoas (Foto: Reprodução/Instagram @lucas.scaramussa) Doze pessoas foram abandonadas em Linhares após saírem de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com uma promessa de emprego falsa. A situação foi denunciada pelo prefeito do município, Lucas Scaramussa, em uma postagem no Instagram, na manhã desta quarta-feira (09).

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

TRF4 publica edital para concurso com salários até R$ 14,8 mil

Justiça do ES condena empresários à prisão e a devolver R$ 77 milhões

“Cadê meu bebê?”: envie a sua história para a reportagem da TV Vitória