Ônibus do Transcol circulam pelas ruas de Vitória após noite de ataques a veículos
Ônibus saíram das garagens das empresas (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Na noite de terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados...
Ônibus saíram das garagens das empresas (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Os ônibus do Transcol voltaram a circular pelas ruas e avenidas de Vitória, na manhã desta quarta-feira (27). No entanto, passageiros relatam que as linhas que atendem a região do Complexo da Penha não estariam subindo a parte alta desses bairros.
Ônibus saíram das garagens das empresas (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Os ônibus do Transcol voltaram a circular pelas ruas e avenidas de Vitória, na manhã desta quarta-feira (27). No entanto, passageiros relatam que as linhas que atendem a região do Complexo da Penha não estariam subindo a parte alta desses bairros.
Para mais detalhes sobre a situação dos ônibus e os recentes ataques, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre a situação dos ônibus e os recentes ataques, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: