Ônibus do Transcol circulam pelas ruas de Vitória após noite de ataques a veículos Ônibus saíram das garagens das empresas (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Na noite de terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ônibus saíram das garagens das empresas (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Os ônibus do Transcol voltaram a circular pelas ruas e avenidas de Vitória, na manhã desta quarta-feira (27). No entanto, passageiros relatam que as linhas que atendem a região do Complexo da Penha não estariam subindo a parte alta desses bairros.

Para mais detalhes sobre a situação dos ônibus e os recentes ataques, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Feira de Carreiras em Vila Velha oferece duas mil vagas de emprego

Aposta feita pela internet ganha sozinha R$ 33 milhões na Mega-Sena

Linha direta