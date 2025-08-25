Ônibus é incendiado e outro apedrejado na região do Bairro da Penha
Foto: Leitor Folha VitóriaA motivação para os crimes teria sido uma represália de criminosos após uma incursão da Polícia Militar na...
Foto: Leitor Folha Vitória Um ônibus foi apedrejado e outro foi incendiado no Bairro da Penha, Vitória, no fim da tarde desta segunda-feira (25).
