Onimusha 2: Samurai’s Destiny chega no PC e consoles modernos

Onimusha™ 2: Samurai’s Destiny, o icônico jogo de ação e sobrevivência samurai lançado originalmente em 2002, retorna hoje para PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One, e PC via Steam, trazendo toda a ação eletrizante da franquia para uma nova geração de jogadores, com atualizações e gráficos aprimorados!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades dessa remasterização imperdível!

