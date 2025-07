Onimusha: Way of the Sword marca retorno triunfal da franquia Musashi, Manopla Oni e yokais: Onimusha está de volta em 2026 com tudo o que os fãs pediram — e algo mais. Você está preparado? Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h38 ) twitter

O clássico da Capcom está de volta em grande estilo. Onimusha: Way of the Sword resgata o espírito da série iniciada no PlayStation 2, trazendo um protagonista histórico e muito sangue novo para sua jogabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes desse retorno triunfal!

