ONU confirma 2024 como o ano mais quente em 175 anos Foto: Ralf Vetterle/PixabayRelatório se baseou em serviços meteorológicos nacionais Folha Vitória|Do R7 19/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h47 )

Mudanças climáticas

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), instituição da Organização das Nações Unidas (ONU), informou nesta quarta-feira (19) que 2024 foi o ano mais quente em 175 anos de registro científico. As temperaturas registradas ao longo do ano confirmaram que o ano passado foi o primeiro a superar 1,5 °C acima do período pré-industrial (1850-1900).

Para entender melhor as implicações desse recorde e as previsões para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

