OpenAI desembarca oficialmente no Brasil

Folha Vitória|Do R7

A OpenAI oficializou sua chegada ao Brasil com a abertura de um escritório em São Paulo. Até então, a operação por aqui contava apenas com dois colaboradores atuando remotamente.

