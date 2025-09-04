OpenAI desembarca oficialmente no Brasil
A OpenAI oficializou sua chegada ao Brasil com a abertura de um escritório em São Paulo. Até então, a operação por aqui contava apenas com dois colaboradores atuando remotamente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a inteligência artificial no Brasil!
