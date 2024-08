Operação do MPES: Juiz do ES Retorna ao Cargo Após Nomeação Anulada Foto: Divulgação/TJES Um dos juízes alvo da operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), já teve a nomeação... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um dos juízes alvo da operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), já teve a nomeação anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas retomou ao cargo após uma nova decisão da Justiça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• O pão mofou? Saiba o que fazer e se faz mal a saúde

• Homem invade a casa da ex, é expulso e acaba preso em Cariacica

• Conheça 5 alimentos que parecem saudáveis, mas nem sempre são