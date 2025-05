Operação ‘Fake Monster’: Polícia impede ataque a bomba no show de Lady Gaga em Copacabana Cantora se apresentou em Copacabana neste sábado (3) Foto: Eduardo Valente/Ishoot/Estadão ConteúdoSuspeito de recrutar participantes... Folha Vitória|Do R7 04/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 04/05/2025 - 11h20 ) twitter

Cantora se apresentou em Copacabana neste sábado (3)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Ministério da Justiça informaram ter impedido um ataque a bomba que ocorreria no show da cantora americana Lady Gaga na Praia de Copacabana neste sábado, 3. O líder do grupo criminoso e autor do plano foi preso e um adolescente foi apreendido, de acordo com a PCERJ.

