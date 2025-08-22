Logo R7.com
Operação na Grande Santa Rita: polícia encontra droga escondida em tomada

Foto: Polícia Civil/ Divulgação A ação foi registrada durante a operação “Reditus Pacis”, deflagrada na madrugada desta sexta-feira...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Polícia Civil/ Divulgação A Policia Civil deflagrou a operação “Reditus Pacis”, na Grande Santa Rita, em Vila Velha, para prender integrantes de facções criminosos. Durante a ação, realizada na madrugada desta sexta-feira (22), os policiais se depararam com uma situação curiosa: cocaína escondida em uma tomada falsa na parede.

