Oportunidade é direito, não caridade (entrevista)
Henrique Pereira Pinheiro - crédito: Arquivo pessoalEstamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo...
Henrique Pereira Pinheiro - crédito: Arquivo pessoal Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo tema esse ano é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz.” Uma forma importantíssima de abrir oportunidades para pessoas com deficiência é a inclusão no mercado de trabalho. Não é caridade, é oportunidade e respeito.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a importância da inclusão no mercado de trabalho!
