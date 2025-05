Oportunidade e transformação marcam evento para o mercado imobiliário de alto padrão Folha Vitória|Do R7 10/05/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/05/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucesso o evento Conexão Nazca que aconteceu no Le Buffet Master reunindo o mundo imobiliário, com a participação da diretoria da empresa, o CEO Breno Peixoto e os empresários Wilson Calmon, Leo de Castro e Marcio Abaurre. Foi um dia inteiro de network e aprendizado reforçando o compromisso da incorporadora com a inovação e o fortalecimento do mercado de alto padrão. Entre as novidades, foi apresentada “Iza” – a nova inteligência artificial da Nazca. Também ali, Simone Mozine, gerente comercial e Viviane Albani, gerente de marketing. O encontro contou com os palestrantes, Sergio Langer e Carlos Busch.

Para mais detalhes sobre este evento transformador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

ES é líder nacional em recuperação de áreas degradadas, aponta ranking

Tour no Masp e desfile de fashionistas usando grife capixaba

Professor preso transcrevia cartas e fazia favores para detentos em presídio do ES