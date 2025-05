Ordem no galinheiro” e “dar um olé”: Fontenelle e Soraya Thronicke discutem após Virgínia na CPI das Bets; Rico Melquíades reage "Ordem no galinheiro" e "dar um olé": Fontenelle e Soraya Thronicke discutem após Virgínia na CPI das Bets; Rico Melquíades reage (... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 11h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

"Ordem no galinheiro" e "dar um olé": Fontenelle e Soraya Thronicke discutem após Virgínia na CPI das Bets; Rico Melquíades reage (Foto: Reprodução/YouTube Na Lata Com Antonia Fontenelle) Antonia Fontenelle e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) protagonizaram uma discussão acalorada durante uma entrevista no canal da apresentadora e atriz no YouTube em torno do depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, que também ouviu Rico Melquíades e deve receber Jojo Todynho, Gkay e mais famosos para prestarem esclarecimentos.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Brasil confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial

🎮 Jogos grátis no Prime Gaming: 5 novos títulos disponíveis para resgate

Campanha de adoção de cães e gatos acontece em Vila Velha neste sábado