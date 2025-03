Órgão federal autoriza alteração de local da ZPE de Aracruz O novo local tem maior proximidade com o Porto de Vitória. Foto: Imetame/Divulgação.Conselho federal autorizou que Zona de Processamento... Folha Vitória|Do R7 19/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo local tem maior proximidade com o Porto de Vitória. Foto: Imetame/Divulgação. A esperada Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Aracruz vai mudar de endereço. A mudança foi autrizada por deliberação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), um órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ou seja, agora a ZPE vai ficar ao lado da ES 010. Antes, ficaria na ES 257.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a ZPE de Aracruz!

Leia Mais em Folha Vitória:

ONU confirma 2024 como o ano mais quente em 175 anos

Lucro de planos de saúde mais que dobrou em 2024

Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em siderúrgica na Serra