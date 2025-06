Orla de Cariacica: interdição deixa trânsito complicado em bairro Longa fila de veículos se formou em ruas de bairros de Cariacica (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)A rua Pedro Nolasco, de sentindo... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h37 ) twitter

Longa fila de veículos se formou em ruas de bairros de Cariacica (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Diversos veículos foram flagrados invadindo a contramão na rua Pedro Nolasco, em Itaquari, Cariacica, e causaram congestionamento na região. A rua, de sentindo único, ficou com o trânsito parado após motoristas entraram no sentido contrário da via para cortar caminho.

Para mais detalhes sobre a situação do trânsito e as rotas alternativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

