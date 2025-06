Orlando Caliman: o tarifaço de Trump e o comércio exterior capixaba É provável que ainda não tenhamos condições objetivas que nos possibilitem identificar mudanças significativas no fluxo de comércio... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h35 ) twitter

É provável que ainda não tenhamos condições objetivas que nos possibilitem identificar mudanças significativas no fluxo de comércio exterior capixaba decorrentes do tarifaço provocado pelos Estados Unidos. Talvez, apenas sinalizações observáveis em setores mais diretamente afetados, como o do aço, ou indiretamente e supostamente, nas importações provenientes da China. Confira a análise do diretor econômico da Futura, Orlando Caliman.

Para uma análise completa e detalhada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

