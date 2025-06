Orlando Caliman: PIB cíclico deve ajudar a economia capixaba no primeiro trimestre Sem ainda contarmos com números mais definitivos e de cálculos mais precisos sobre o que aconteceu na economia capixaba no primeiro... Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 01/06/2025 - 00h35 ) twitter

Sem ainda contarmos com números mais definitivos e de cálculos mais precisos sobre o que aconteceu na economia capixaba no primeiro trimestre deste ano, é possível adiantarmos duas notícias: uma ruim e outra boa. A primeira de que a taxa de evolução deverá vir abaixo da média nacional. A segunda, a boa notícia, a de que a porção do PIB atrelada ao mercado nacional e regional/local, o PIB cíclico, ao contrário, poderá vir forte. Confira a análise do diretor econômico da Futura, Orlando Caliman.

