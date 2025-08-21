Os 15 anos de Lara do Valle, uma festa simplesmente espetacular Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Camila do Valle e Marcos Fardin receberam na Casa Ferrari, para comemorar em grande estilo os 15 anos da filha Lara. Um encontro simplesmente espetacular, a começar pela aniversariante que deslumbrou em três vestidos, com destaque para um branco by Quinha Campos. Decoração com predominância da cor rosa by Camila Sarmento. Cerejeiras por todo o ambiente. As atrações musicais da noite de Lara foram uma festa à parte, o expert De Prá e DJ Adelia, de Balneário Camboriú, apaixonada por festas de 15 Anos.

Para mais detalhes sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Semana Nacional destaca inclusão de pessoas com deficiência

Açaí da Bahia investe em franquias e mira mercado capixaba

Linha do tempo em fotografias de uma construtora que completa 30 anos