Os 80 anos de Carlos Gimenes em noite festiva na Ilha do Frade

Carlos Gimenes completou 80 anos e comemorou sábado (24), na bela residência de sua filha Ana Paula e Marcio Brotto, na Ilha do Frade. A gostosa festa foi preparada pela sua mulher Elizabeth e os filhos Ana Paula, Flavia e Rodrigo. Presenças de Hebe Gimenes, irmã do aniversariante, Rosane e Paulo Sergio Saade, Maria Zelia e Mario Guerra, Eleisson de Almeida, Eliane e Klaus Barros, Fernanda e Gercininho Coser, Dina e Alexandre Guerra, Christina e Nilton Barros, Vera e Carlos Augusto Barros, Lilia e Robson Bergi, Cris Menezes e Eduardo Fontes, entre outros. Confira as fotos de Cacá Lima…

