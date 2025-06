Os desafios de contar a vida de Michael Jackson no cinema Entenda os dilemas e as dificuldades enfrentadas pela produção do filme sobre o Rei do Pop (Foto: Foto: Reprodução/Michael JacksonCinebiografia... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h17 ) twitter

Entenda os dilemas e as dificuldades enfrentadas pela produção do filme sobre o Rei do Pop (Foto: Foto: Reprodução/Michael Jackson A cinebiografia “Michael”, centrada na figura de Michael Jackson, representa um dos projetos mais complexos e desafiadores da história recente de Hollywood. Mais do que um tributo a um ícone cultural, o filme sobre o artista enfrenta a difícil tarefa de equilibrar o legado incomparável do Rei do Pop com as acusações que assombraram seus últimos anos de vida e reverberam até hoje.

