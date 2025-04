Os noivos Carol Hemerly e Leo Dantas no belíssimo Teatro L’Occitane Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 02h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Beleza, charme e animação foram uma predominância no casamento de Carol Hemerly Guerini e Leo Dantas, que aconteceu sábado (26) ao ar livre, de frente para o belíssimo Teatro L’Occitane, em Trancoso, sul da Bahia. A noiva além de bela, estava com sorriso contagiante em um modelo de Rebeca Nepomuceno. Também elegantes Lina Hemerly Guerini e Monica Loureiro Chieppe, mães dos noivos. Uma cerimônia impregnada de amor, declarado no altar tanto pelos noivos e por Luyza Dantas, irmã do noivo e celebrante do casamento. Confira as fotos…

Para mais detalhes sobre este encantador evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Autismo na vida adulta expõe falhas estruturais em políticas públicas e serviços de saúde

Empresários capixabas adquirem Hotel Vitória Palace, anexo ao Centro da Praia

Exportação de mamão capixaba avança 26% no primeiro trimestre