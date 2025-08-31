Os riscos à saúde de suplementação alimentar sem orientação especializada Imagem: Freepik/ReproduçãoO uso de suplementos sem orientação pode mascarar sintomas e interferir em outros medicamentos Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Nos últimos anos, observou-se um aumento expressivo no consumo de suplementos alimentares no Brasil, acompanhando uma tendência global que reflete a crescente busca por saúde, performance física e bem-estar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra os riscos que a suplementação sem orientação pode trazer à sua saúde!

Leia Mais em Folha Vitória:

Rogério Salume: “Todos somos vendedores e temos o melhor produto: o ES”

Inscrições abertas para aulas gratuitas de ioga na Praia da Costa

Indígenas fazem faculdade na Ufes para manter cultura e ensinar nas aldeias