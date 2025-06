Os riscos do diagnóstico tardio da síndrome da apneia do sono Foto: FreepikApneia do sono pode causar cansaço, ronco, problemas cardíacos e mais Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Freepik Recentemente a imprensa noticiou um depoimento do cantor Leo Jaime sobre os prejuízos causados pela Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e os benefícios do seu tratamento.

Para entender melhor os riscos e a importância do diagnóstico precoce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

