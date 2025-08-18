Óscar das Bebidas elege cervejarias capixabas entre as 50 melhores da América Latina O Brasil Cup, conhecido como o “Oscar das Bebidas”, premiou cervejarias e rótulos com medalhas de ouro, prata e bronze no evento realizado... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 00h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 00h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Brasil Cup, conhecido como o “Oscar das Bebidas”, premiou cervejarias e rótulos com medalhas de ouro, prata e bronze no evento realizado em Florianópolis, entre os dias 4 e 9 de agosto. Jurados de 16 países também elegeram as 10 melhores cervejas da América Latina na categoria The Best of Show – e todas são brasileiras.

Para saber mais sobre as conquistas das cervejarias capixabas e o impacto no cenário nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Wine dobra lucro líquido e fecha segundo semestre com R$ 15,9 milhões

Experiência sensorial em noite de trufas italianas com jantar harmonizado

Tarde beneficente de joias com a designer radicada em Londres, Maria Frering