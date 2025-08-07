Otite em crianças: veja como o uso da mamadeira pode influenciar Imagem: FreepikO uso da mamadeira pode aumentar o risco de otites em crianças Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h37 ) twitter

Folha Vitória

As otites médias agudas, comumente conhecidas como infecções de ouvido, são uma das doenças mais frequentes na infância, responsáveis por milhões de consultas médicas e prescrições de antibióticos anualmente.

Para entender melhor como o uso da mamadeira pode impactar a saúde auditiva das crianças, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

