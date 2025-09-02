Logo R7.com
Ouro bate recorde e prata atinge máxima em 14 anos

Foto: FreepikA prata também seguiu o movimento e alcançou maior nível em 14 anos

Folha Vitória|Do R7

Foto: Freepik
O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 2, e renovou máxima histórica, com o sentimento de risco nos dois lados do Atlântico diante da escalada de rendimentos soberanos nos EUA e na Europa. A prata também seguiu o movimento e alcançou maior nível em 14 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa alta histórica!

