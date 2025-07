Outlive marca presença na Retrocon 2025 com LAN retrô Descubra o retorno do clássico dos games: Outlive. Participe das experiências exclusivas no Retrocon 2025. Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h57 ) twitter

Folha Vitória

A Retrocon 2025, maior evento de cultura gamer retrô do Brasil, será palco de uma série de ativações que marcam o retorno de um clássico nacional dos games: Outlive. Em comemoração aos 25 anos do lançamento original, o estande da Nuuvem contará com experiências exclusivas para os visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!

