Overwatch 2 entra no ringue com Street Fighter 6 para uma colaboração mais impactante do que um "perfect"! De 20 de maio a 2 de junho, jogadores poderão aproveitar o evento com skins da Chun-Li, Ryu, Dhalsim, M. Bison, Juri, Cammy, Blanka... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h36 )

Dois mundos icônicos estão se unindo, Overwatch 2 entra no ringue com Street Fighter 6 em um evento colaborativo de peso. Essa colaboração chega dia 20 de maio com tudo, trazendo o espírito de luta de Street Fighter 6 direto para o caos de Overwatch, com novos visuais incríveis, golpes exclusivos reimaginados e combos de itens cosméticos dignos de campeões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa colaboração imperdível!

