Paciente causa tumulto e quebra porta do PA de Alto Lage

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cariacica Um homem foi agredido pela namorada com uma garrafada na cabeça e depois causou tumulto no PA de Alto Lage, em Cariacica, nesta segunda-feira (26). Ele quebrou uma porta do pronto atendimento e precisou ser levado para a delegacia.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

