Paciente e funcionária se envolvem em briga na UPA de Guarapari
Foto: Prefeitura de GuarapariSegundo a polícia, o conflito começou após a funcionária ter retirado a paciente da área de descanso dos...
Foto: Prefeitura de Guarapari Um vídeo registrado na UPA 24h de Guarapari, no bairro Ipiranga, na terça-feira (12), mostra uma briga entre uma paciente, de 25 anos, e uma funcionária da unidade, de 48 anos. Nas imagens, as duas aparecem agarradas e trocando agressões físicas, enquanto pessoas ao redor tentam separá-las. É difícil identificar quem seria a vítima ou a agressora.
