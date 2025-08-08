Logo R7.com
Padrasto é preso após gravar enteada de 12 anos no banho em Cariacica

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMãe da menina de 12 anos encontrou as imagens no celular do companheiro e acionou a polícia

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem de 31 anos foi preso após gravar um vídeo da enteada tomando banho no bairro Tucum, em Cariacica. O crime foi descoberto na manhã desta quinta-feira (7) depois que a mãe da menina encontrou as imagens no celular do suspeito.

