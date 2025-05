Pai de Neymar revela a verdade sobre a volta do filho ao Santos Neymar após o amistoso contra o RB Leipzig (Foto: Raul Baretta/Santos)Pai do atacacante Neymar revelou qual era o principal objetivo... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar após o amistoso contra o RB Leipzig (Foto: Raul Baretta/Santos) Pai e empresário de Neymar, Neymar Santos explicou a situação contratual do filho com o Santos, que acaba no dia 30 de junho, e disse que a prioridade do projeto era a recuperação clínica e física do atacante.

Para mais detalhes sobre a situação de Neymar e o futuro no Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Imobiliária do ES anuncia investimentos de R$ 3,2 bi em empreendimentos no ES e no Brasil

Morre o diplomata Marcos Azambuja, aos 90 anos

De gasolina a itens de supermercado: veja produtos vendidos sem imposto no ES nesta quinta