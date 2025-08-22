Pai é preso em flagrante por maus-tratos a filhos autistas na Serra Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaPai de 41 anos é preso por maus-tratos a filhos autistas de 3 e 5 anos, em casa insalubre na Serra... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h39 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Dois irmãos autistas, de 3 e 5 anos, foram resgatados em situação de abandono em uma casa no bairro Novo Horizonte, na Serra. O pai, de 41 anos, responsável pelas crianças, foi preso em flagrante após denúncia anônima.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

