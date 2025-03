Pai joga filho de 5 anos de ponte para se vingar da ex-mulher Homem jogou o filho de ponte por não aceitar fim de relacionamento (Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul)Homem tentou ligar... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 07h25 ) twitter

Suspeito com o filho na bicicleta

Um homem arremessou o filho de cinco anos de uma ponte na terça-feira, 25, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, após tentar matá-lo por estrangulamento na noite anterior. Ele confessou o crime para a Polícia Civil, que relata que o objetivo do assassinato do menino foi vingança da ex-mulher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

