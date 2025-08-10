Pai, não se afaste de mim nesse cálice!
Imagem: FreepikUma cena entre pai e filho às vésperas de uma cirurgia revela como o cuidado vai além do tratamento
Imagem: Freepik
O lugar onde entro todos os dias para trabalhar tem teto de vidro e chão de granito. Tudo para dar abrigo à altura ao seu imponente piano de cauda que saúda os recém-chegados. Hoje quando chegava ao saguão principal do hospital, uma cena incomum me chamou a atenção: um homem em lágrimas acenava entusiasmado para alguém lá em cima.
Imagem: Freepik
