Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Pais estressados: como evitar os impactos da rotina acelerada na saúde

Imagem: FreepikEntre responsabilidades e autocobrança, muitos pais negligenciam o próprio bem-estar

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imagem: Freepik Entre as responsabilidades profissionais e a necessidade de estar presente para a família, muitos pais, que representam papéis ativos na vida dos seus filhos, acabam negligenciando algo essencial: a própria saúde.

Para entender melhor como lidar com o estresse e garantir uma vida mais saudável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.