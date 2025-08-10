Pais estressados: como evitar os impactos da rotina acelerada na saúde Imagem: FreepikEntre responsabilidades e autocobrança, muitos pais negligenciam o próprio bem-estar Folha Vitória|Do R7 10/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/08/2025 - 12h58 ) twitter

Imagem: Freepik Entre as responsabilidades profissionais e a necessidade de estar presente para a família, muitos pais, que representam papéis ativos na vida dos seus filhos, acabam negligenciando algo essencial: a própria saúde.

Para entender melhor como lidar com o estresse e garantir uma vida mais saudável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

