País rico… Os assessores da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos se desdobraram em turnos para acompanhar os senadores que foram aos Estados... Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Enquanto as Forças Armadas lutam diariamente contra contingenciamento do Orçamento pelo custeio básico, o Governo do Brasil adora ser ‘o cara falido do baile beneficente que solta o cheque milionário’.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Aleixo repaginado para um parabéns cheio de personalidade e ‘bolo do amor’

Pai é quem participa – entrevista parte 1

80 anos de sucesso tendo como convidados o arquiteto e apresentador Mauricio Arruda e arquiteta Marina Dubal