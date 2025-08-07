País rico…

Logo R7.com
Os assessores da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos se desdobraram em turnos para acompanhar os senadores que foram aos Estados...

Enquanto as Forças Armadas lutam diariamente contra contingenciamento do Orçamento pelo custeio básico, o Governo do Brasil adora ser ‘o cara falido do baile beneficente que solta o cheque milionário’.

