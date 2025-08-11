Pais solo contam como criam os filhos após perder esposas para a violência e câncer Foto: Montagem/ Folha Vitória Paternidade solo ainda é pouco discutida e presente nos núcleos familiares. Pais viúvos contam como enfrentam... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Montagem/ Folha Vitória Histórica e biologicamente, as sociedades, ao longo dos anos, associam o cuidado e o desenvolvimento dos filhos à figura materna. No entanto, há casos em que, diante do luto, homens enfrentam o desafio da paternidade solo com responsabilidade, cuidado e amor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre as histórias inspiradoras desses pais.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Ato de terrorismo”, diz secretário de Segurança sobre ataque a tiros em Vila Velha

Quem será campeão brasileiro em 2025? Flamengo conquista título simbólico do turno

Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel; saiba valor