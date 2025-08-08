Paixão de Arlindo Cruz pela música começou na infância; relembre a carreira Foto: AgNewsCantor e compositor morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

Foto: AgNews

Arlindo Cruz teve o primeiro contato com a música ainda na infância, quando ganhou um cavaquinho do pai, Arlindão. Na adolescência, passou a fazer aulas de violão clássico e solfejo, dando os primeiros passos como músico profissional. Foi nesse período que conheceu Candeia, com quem gravou os primeiros discos. O músico, que morreu nesta sexta-feira (8), é considerado um dos maiores nomes da cultura brasileira.

Para saber mais sobre a trajetória emocionante de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

