Paixão de Arlindo Cruz pela música começou na infância; relembre a carreira
Foto: AgNewsCantor e compositor morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos
Foto: AgNews
Arlindo Cruz teve o primeiro contato com a música ainda na infância, quando ganhou um cavaquinho do pai, Arlindão. Na adolescência, passou a fazer aulas de violão clássico e solfejo, dando os primeiros passos como músico profissional. Foi nesse período que conheceu Candeia, com quem gravou os primeiros discos. O músico, que morreu nesta sexta-feira (8), é considerado um dos maiores nomes da cultura brasileira.
Foto: AgNews
Para saber mais sobre a trajetória emocionante de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre a trajetória emocionante de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: