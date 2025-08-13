Palácio Anchieta passa por reforma e vai ficar mais iluminado
Fotos: Thiago Soares/Folha VitóriaOs trabalhos devem ser concluídos em abril de 2026; obra custa R$ 2,86 milhões
A reforma em andamento no Palácio Anchieta começa a despertar a curiosidade dos capixabas que passam pelo centro de Vitória. Com previsão de entrega para abril de 2026, a obra inclui a implementação de um projeto que promete ampliar a iluminação na área e valorizar ainda mais a fachada do edifício, que também passa por restauros.
A reforma em andamento no Palácio Anchieta começa a despertar a curiosidade dos capixabas que passam pelo centro de Vitória. Com previsão de entrega para abril de 2026, a obra inclui a implementação de um projeto que promete ampliar a iluminação na área e valorizar ainda mais a fachada do edifício, que também passa por restauros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante reforma!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante reforma!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: