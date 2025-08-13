Palácio Anchieta passa por reforma e vai ficar mais iluminado Fotos: Thiago Soares/Folha VitóriaOs trabalhos devem ser concluídos em abril de 2026; obra custa R$ 2,86 milhões Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A reforma em andamento no Palácio Anchieta começa a despertar a curiosidade dos capixabas que passam pelo centro de Vitória. Com previsão de entrega para abril de 2026, a obra inclui a implementação de um projeto que promete ampliar a iluminação na área e valorizar ainda mais a fachada do edifício, que também passa por restauros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante reforma!

Leia Mais em Folha Vitória:

Acidente deixa trânsito totalmente parado na BR-101 em Viana

Águia Branca abre mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas

Judoca capixaba conquista dois ouros no Pan-Americano Júnior