Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Palácio Anchieta passa por reforma e vai ficar mais iluminado

Fotos: Thiago Soares/Folha VitóriaOs trabalhos devem ser concluídos em abril de 2026; obra custa R$ 2,86 milhões

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A reforma em andamento no Palácio Anchieta começa a despertar a curiosidade dos capixabas que passam pelo centro de Vitória. Com previsão de entrega para abril de 2026, a obra inclui a implementação de um projeto que promete ampliar a iluminação na área e valorizar ainda mais a fachada do edifício, que também passa por restauros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante reforma!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.