Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel; saiba valor

Foto: Reprodução/ Instagram @_carlosmiguel98

O Palmeiras acertou a contratação de um novo goleiro. Trata-se de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians e que está no inglês Nottingham Forest. O atleta de 26 anos deve passar por exames nos próximas dias para ser confirmado como reforço alviverde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa contratação!

