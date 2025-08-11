Logo R7.com
Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel; saiba valor

Foto: Reprodução/ Instagram @_carlosmiguel98Clube paulista vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros, cerca de R$ 25,3 milhões...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/ Instagram @_carlosmiguel98
O Palmeiras acertou a contratação de um novo goleiro. Trata-se de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians e que está no inglês Nottingham Forest. O atleta de 26 anos deve passar por exames nos próximas dias para ser confirmado como reforço alviverde.

