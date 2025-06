Palmeiras destrava jogo tenso com golaço de Paulinho, elimina Botafogo e avança no Mundial Paulinho fez o gol da vitória do alviverde (Foto: Divulgação/Palmeiras)Gol do camisa 10 na prorrogação dá vitória ao time alviverde... Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 17h56 ) twitter

Paulinho fez o gol da vitória do alviverde (Foto: Divulgação/Palmeiras) O Palmeiras deu o troco no Botafogo pelas derrotas de 2024 ao tirar os cariocas do Mundial de Clubes. Neste sábado, na Filadélfia, o time alviverde foi superior em quase toda a partida, embora não tenha sido brilhante, e despachou o rival alvinegro com vitória por 1 a 0 conquistada graças ao talento de Paulinho.

