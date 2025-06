Palmeiras elimina o Botafogo e avança no Mundial de Clubes Paulinho comemora o gol da vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)O Palmeiras eliminou o Botafogo e avançou às quartas de... Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Paulinho comemora o gol da vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) O Palmeiras eliminou o Botafogo e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. O time alviverde venceu o Fogão por 1 a 0, com gol de Paulinho na prorrogação, em confronto válido pelas oitavas de final da competição.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Geovani Silva segue internado na UTI após sofrer infarto

Homem é morto a tiros dentro de casa em Pedro Canário

Justiça absolve ex-BBB Felipe Prior de acusação de estupro