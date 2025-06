Palmeiras empilha chances, para no goleiro do Porto e empata na estreia do Mundial Cláudio Ramos parou o ataque do Palmeiras (Foto: Reprodução / X @FCPorto)O Palmeiras não só competiu contra um europeu, o Porto, como... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h36 ) twitter

Cláudio Ramos parou o ataque do Palmeiras (Foto: Reprodução / X @FCPorto)O Palmeiras não só competiu contra um europeu, o Porto, como foi superior ao rival. No entanto, na estreia do Mundial de Clubes, perdeu gols que não poderia pra quem tem a ambição de ir longe no inédito torneio organizado pela Fifa e empatou sem gols neste domingo, no Metlife Stadium, que recebeu 46 mil torcedores, a maioria deles palmeirenses.

