Palmeiras vence a 1ª e fica perto da classificação no Mundial de Clubes Comemoração do gol de Flaco López na vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)Palmeiras vence o Al-Ahly na segunda rodada,... Folha Vitória|Do R7 19/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h56 ) twitter

Comemoração do gol de Flaco López na vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Sob forte calor e ameaça de tempestade que paralisou a partida por 45 minutos, o Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2 a 0, no MetLife Stadium, e conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

